Weitendorf: Mobilar und Geschirr im Wald entsorgt

In einem Waldstück bei Brüel haben Unbekannte an dem Verbindungsweg zwischen Weitendorf und Necheln illegal Sperrmüll entsorgt. Die Polizei in Sternberg hatte einen entsprechenden Zeugenhinweis erhalten und stellte am Sonntagnachmittag unter anderem fest, dass dort eine Couch, weiteres Mobiliar und altes Geschirr abgekippt wurden. „Die Beamten gehen nach Sichtung des Mülls davon aus, dass die Verursacher aus der Region stammen dürften“, erklärt Katja Hoppe in der Pressestelle der Polizeiinspektion Ludwigslust. Den Spuren zufolge sei offenbar ein größeres Fahrzeug benutzt worden. Die Polizei in Sternberg (Telefon 03847/4320) nahm wegen des Delikts eine Ordnungswidrigkeitsanzeige auf und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

von svz.de

erstellt am 03.Jul.2017 | 14:22 Uhr