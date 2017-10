Warlow: Brand eines Traktors

von svz.de

erstellt am 15.Okt.2017 | 15:06 Uhr

Am 15.10.2017 um ca. 11:41 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in der Ludwigsluster Straße in Warlow zum Einsatz. Durch einen technischen Defekt geriet dort ein Traktor in Brand. Das Kraftfahrzeug hatte zwei Anhänger mit Mais geladen und befand sich bei Brandausbruch in Benutzung. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Am Traktor und den Anhängern entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.