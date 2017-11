Waren: Radfahrer mit drei Promille unterwegs

von svz.de

erstellt am 11.Nov.2017 | 17:42 Uhr

Am Sonnabend gegen 14:20 Uhr wurde in der Röbeler Chaussee in Waren (Müritz) ein Fahrradfahrer durch Polizeivollzugsbeamte des Polizeireviers Waren angehalten und kontrolliert, weil dieser zuvor auffällig in Schlangenlinien gefahren war. Bei dem 63-jährigen Warener wurde beim Atemalkoholtest ein Wert von 3,06 Promille festgestellt. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und eine Gewahrsamnahme zur Ausnüchterung. Der Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.