Waren: Einbruch in Firmentransporter

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

11. März 2020, 13:47 Uhr

In der Zeit vom 10.03.2020 16:15 Uhr bis 11.03.2020 06:30 Uhr haben unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Hans-Beimler-Straße in Waren einen Firmentransporter aufgebrochen und aus diesem einen Trennjäger der Marke Bosch entwendet. Der Schaden beträgt ca. 300,-EUR.

Die Spurensuche und -sicherung erfolgte durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991 - 176 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.