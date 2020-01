Waren: Einbruch in einem Optikergeschäft

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

05. Januar 2020, 12:54 Uhr

In der Nacht vom 04.01. zum 05.01.2020 drangen unbekannte Täter in das Geschäft "Augenoptiker "Apollo" in Waren (Müritz), Lange-Straße 18, ein. Durch Einschlagen der Glasscheibe der Eingangstür drangen sie in das Geschäft, durchwühlten alle Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Ergreifung der Täter. Zeugen zum Einbruch möchten sich bitte bei der Polizei in Waren unter Tel. 03991 176224 oder jede andere Polizeidienststelle melden. Auch steht die Internetwache für Zeugenhinweise zur Verfügung.