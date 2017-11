Waren: Diebstahl von Bootsmotoren von einem Firmengelände

von svz.de

erstellt am 19.Nov.2017 | 14:26 Uhr

In der Zeit vom 18.11.2017, 14:00 Uhr bis 19.11.2017, 12:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das umfriedete Gelände eines Bootslagerplatzes in Waren in der Otto-Intze-Straße . Dort entwendeten sie einen, an einem Boot angebrachten 60 - PS Außenbordmotor. Von einem weiteren Boot wurden zwei 300 - PS Außenbordmotoren der Marke "Yamaha" entwendet. Beide Boote befanden sich auf Bootstrailern auf dem Gelände des Bootshandels. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000,-Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen dieser Tat sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Waren unter Telefon 03991 176 224 , jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.