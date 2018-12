Waren: Auto kracht in Brückengeländer

von Fabian Sommer

19. Dezember 2018, 06:42 Uhr

Ein Mann ist in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit seinem Auto von der Bundesstraße 108 abgekommen und in ein Brückengeländer gekracht. Wieso der 61-jährige Fahrer am Dienstag die Kontrolle über sein Auto verlor, sei noch unklar, teilte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mit. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurde das Geländer auf einer Länge von 15 Metern zerstört.