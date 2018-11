Wahlplakate in Torgelow beschmiert

von svz.de

01. November 2018, 19:23 Uhr

In Torgelow sind zwei Wahlplakate des Bürgermeisterkandidaten Dan Schünemann beschädigt worden. Die Plakate waren am Kreisverkehr in der Karlsfelder Straße auf einer Grasfläche aufgestellt. Auf ihnen wurden die Schriftzüge "Never!" sowie "Nicht dein Ernst, oder?" mit blauer und schwarzer Sprühfarbe aufgetragen.

Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen Mittwochabend, ca. 22.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, ca. 6.30 Uhr. Erste Versuche, die Sprühfarbe durch den Geschädigten zu beseitigen, waren nur teilweise erfolgreich.

Der oder die mutmaßlichen Täter sind unbekannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0395/5582-2224 zu melden oder sich an die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.