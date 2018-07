Versuchter Überfall in Bodstedt - Polizei schießt auf Fluchtauto

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

25. Juli 2018, 07:53 Uhr

Zwei Unbekannte sollen in Bodstedt bei Barth einen Mann bedroht haben und dann geflüchtet sein. Die Polizei schoss dem Fluchtauto hinterher, konnte die Tatverdächtigen aber nicht stellen, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch sagte. Die Täter sollen einen Mann mit Schlagstöcken bedroht und Geld von ihm gefordert haben - nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ohne Erfolg. Als die Polizei eintraf, rasten die Männer in einem Auto ohne amtliches Kennzeichen davon. Ein Beamter zog seine Dienstwaffe und schoss dem Wagen hinterher. Kurze Zeit später fand die Polizei den Wagen. Eine Fahndung mit Fährtenhunden und einem Hubschrauber wurde eingeleitet. Die Suche nach den Angreifern blieb zunächst aber erfolglos.