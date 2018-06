Versuchter Einbruch in Rostocker Juweliergeschäft

von Polizeipräsidium Rostock

25. Juni 2018, 07:59 Uhr

Am 25.06.2018 um ca. 03:45 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in das Juweliergeschäft in der Eselflöterstraße 32 in Rostock einzudringen.

Zwei maskierte Täter versuchten hier mittels Vorschlaghammer die Eingangstür des Juweliergeschäftes einzuschlagen. Bei der Tatbegehung wurden sie durch einen Anwohner angesprochen. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht in Richtung Lange Straße. Dort wartete ein Fluchtfahrzeug. Ein Stehlschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden, da die Täter rechtzeitig gestört wurden. Der Sachschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

In das Juweliergeschäft wurde bereits im Januar 2018 eingebrochen und Wertgegenstände entwendet.

Zeugen, welche Beobachtungen zum aktuellen Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen unter der Telefonnummer 0381 / 4916 2224 zu melden.