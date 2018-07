Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der B111 im Landkreis Vorpommern-Greifswald

von svz.de

13. Juli 2018, 19:29 Uhr

Am 13.07.2018 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der B 111 zwischen Gützkow und Züssow ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 71-jährige Fahrer eines PKW Renault Megan aus Nordrhein- Westfalen befuhr die B111 aus Richtung Züssow kommend in Richtung Gützkow. Kurz vor der Einmündung zur L 263 geriet er aus noch unbekannter Ursache mit seinem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Up. Die 48-jährige Fahrerin des VW aus dem Landkreis V-G und ihr 13-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro. Zeitweise musste die B 111 voll gesperrt werden.