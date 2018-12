Verkehrsunfall in Neubrandenburg mit vier beteiligten Fahrzeugen

von svz.de

07. Dezember 2018, 07:21 Uhr

Am Donnerstag kam es gegen 21 Uhr in Neubrandenburg auf der John-Schehr-Straße zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Der 28-jährige Fahrzeugführer eines BMW befuhr die John-Schehr-Straße in Richtung Dr. Wilhelm-Külz-Straße. Nach bisherigen Ermittlungsstand erlitt der 28-jährige Fahrzeugführer einen Sekundenschlaf und kam dadurch zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden W Multivan, einem Opel Astra und einem PKW Mazda. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Personen wurden durch den Verkehrsunfall nicht verletzt