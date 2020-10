Verfolgungsfahrt in Röbel

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

17. Oktober 2020, 12:51 Uhr

Bereits am 16.10.2020 kam es in der Zeit von 15:45 Uhr bis 15:50 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet von Röbel. Auf dem Gelände der Tankstelle des Technik-Centers in der Mirower Straße sollte der Fahrzeugführer eines blauen (metallic) Volkswagen Golf 5 (Scheiben ab B-Säule abgedunkelt) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser missachtete jedoch das Anhaltesignal der Polizei und entfernte sich mit sehr hoher Geschwindigkeit und in verkehrsgefährdender Fahrweise von der Mirower Straße in die Bahnhofstraße und weiter in die Straße Gotthunskamp. Bedingt durch die Fahrweise des Fahrzeugführers kam es zu mehreren "Beinahe-Verkehrsunfällen" mit entgegenkommenden Fahrzeugen sowie einem orangefarbenen Linienbus der MMVG.

Durch die eingesetzten Beamten konnte das Fahrzeug nicht gestoppt werden. Auf dem Parkplatz der Müritz-Therme wurde der PKW dann abgestellt. Von dort flüchtete der Fahrzeugführer fußläufig in Richtung "Schule am Gotthuhnskamp"/Innenstadt.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden.

- männlich, ca. 30 Jahre alt

- ca. 1,70 m bis 1,80 m groß

- schlank, athletische Figur

- trug graue Jogginghose, schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap

- kurz rasierter "Soul Patch" Bart

Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung aufgenommen.

Die Polizei bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich beim Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931- 8480, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.