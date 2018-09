Verfassungsfeindliche Schmierereien in Schwerin

von svz.de

24. September 2018, 13:14 Uhr

Unbekannte Täter haben drei Hakenkreuze an ein Begegnungszentrum in Schwerin Neu Zippendorf gesprüht. Der Hausmeister der Einrichtung verständigte am Montagmorgen die Polizei. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt können bei jeder Polizeidienststelle oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.