Usedom: Über Nacht mehrere Fahrräder in den Kaiserbädern entwendet

von svz.de

05. Mai 2019, 17:30 Uhr

Am 05.05.2019 stellte ein polnisches Ehepaar in der Waldoase gegen 01:00 Uhr fest, dass die beiden Mountainbikes der Marke Scott in den Farben Schwarz und Orange im Wert von 1600 Euro vom Heckträger ihres PKW entwendet wurden.

Gegen 08:00 Uhr meldeten deutsche Urlauber, dass ihre vier Fahrräder (Herren und Damentrekkingsbikes) im Wert von über 4000 Euro vor einem Ferienobjekt der Bergstraße über Nacht entwendet wurden. Die Schlösser wurden durchtrennt noch am Objekt aufgefunden.

Die gleiche Feststellung mussten leider auch Besucher der Insel in der Dünenstraße machen. Sie zeigten ebenfalls den Verlust eines gesicherten Herrenrades Cube Katmandu und eines gesicherten Damenfahrrades KTM, beide in der Farbe schwarz und der Laufradgröße

28 Zoll, im Wert von ca. 3700 Euro an. Von einem weiteren Fahrrad in der gleichen Straße wurde ein Fahrcomputer im Wert von 150 Euro abmontiert.

In der Heringsdorfer Puschkinstraße wurde einer Urlauberin aus Niedersachsen ihr Damenrad der Marke Kalkhoff im Wert von über 700 Euro entwendet.

Damit ist in der vergangenen Nacht, vom Samstag zu Sonntag, allein durch entwendete Räder in den Kaiserbädern ein Sachschaden von über 10.000 Euro zu beklagen. Die Polizei bittet Urlauber Ihre Fahrräder in geeigneter Weise zu sichern und notfalls die Vermieter um eine verschließbare Unterstellmöglichkeit für die Nacht zu bitten.