Waren : Unfall auf der B192

von svz.de

29. Juli 2018, 16:34 Uhr

Am 29.07.18, gegen 11.30 Uhr, wurde der Polizei Waren durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Kradfahrer gemeldet. Der Unfall hat sich auf der B 192 Waren in Richtung Klink, Höhe Eldenburg ereignet. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Gruppe von Motorradfahrern aus Niedersachsen die Bundesstraße von Waren kommend in Richtung Klink befuhr. Ein 25 jähriger Kawasaki Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn war einen Moment unaufmerksam und geriet leicht mit seinem Vorderrad gegen das Hinterrad eines vorrausfahrenden Motorrades. In der Folge stürzte der Kawasaki Fahrer und verletzte sich schwer. Durch einen Rettungswagen wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Motorrädern entstand ein Gesamtschaden von etwa 1100 Euro.