Petersdorfer Brücke : Unfall auf der A19 Höhe Malchow - halbseitige Sperrung

von svz.de

erstellt am 27.Okt.2017 | 12:41 Uhr

Auf der A19 in Richtung Berlin auf Höhe der Baustelle Petersdorfer Brücke ist es am Freitagvormittag gegen 11.15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein Kleintransporter aus Dresden fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf das Stauende auf und stieß dabei mit einem 40-Tonner aus Potsdam zusammen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Landung des Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Aktuell wird der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeführt. Die Maßnahmen dauern an.