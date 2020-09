Unbekannter Täter überfällt Tankstelle in Boizenburg

von Polizeipräsidium Rostock

24. September 2020, 10:27 Uhr

Am 23.09.2020 kurz nach 21:00 Uhr betrat eine unbekannte männliche Person die Total-Tankstelle Am Keesboom in Boizenburg und bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Messer. Die Mitarbeiterin konnte den Täter mit Tierabwehrspray abwehren, so dass dieser in unbekannte Richtung floh. Der Täter soll hinkend die Tankstelle verlassen haben.

Der Täter trug eine schwarze Windjacke mit Kapuze, eine schwarze Trainingshose und schwarze Handschuhe mit rotem Streifen; bis zur Nase war das Gesicht von einem Schlauchschal verdeckt. Er hat eine schlanke Gestalt, helle Hautfarbe und dunkle Augen, ist ca. 1,70-1,75m groß und ca. 20 Jahre alt.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die den Täter gesehen haben könnten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Boizenburg unter 038847-6060, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.