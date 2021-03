Waren : Unbekannte entwenden Schiffspropeller und weitere Gegenstände von einem Motorboot

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

09. März 2021, 12:54 Uhr

In der Zeit vom 04.03.2021 bis zum 07.03.2021 kam es in der Witzlebenstraße in Waren zum Diebstahl von Gegenständen von und aus einem Motorboot.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich das umfriedete, nicht verschlossene Gelände, das als Winterlager dient, und gelangten in der weiteren Folge gewaltsam in das Innere des Bootes. Neben einem Navigationsgerät, einer Sattelitenanlage und einem Fernseher, wurde zudem der Schiffspropeller entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 EUR.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung am Tatort eingesetzt. Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren suchen im Rahmen der weiteren Ermittlungen nach Zeugen. Wer zur Tatzeit in der Witzlebenstraße in Waren auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.