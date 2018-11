Ueckermünde: Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro des Parlamentarischen Staatssekretärs Dahlemann

von svz.de

11. November 2018, 08:39 Uhr

Am 10.11.2018 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr haben unbekannte Täter am Wahlkreisbüro des Parlamentarischen Staatssekretär Herrn Patrick Dahlemann eine Sachbeschädigung begangen. Nach ersten Ermittlungen wurde eine doppeltverglaste Fensterscheibe mit einem faustgroßen Schotterstein eingeworfen.

Dadurch ist die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. Es ist ein geschätzter Schaden von 3.000 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-82224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.