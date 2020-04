Ückeritz: Verdacht der Brandstiftung

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

11. April 2020, 08:53 Uhr

Am 10.04.2020 kam es gegen 17:00 Uhr in Ückeritz auf dem Gelände des ehemaligen Kinderferienlagers der Post Berlin zu einem Brand. Auf diesem Gelände befinden sich mehrere alte, teils verfallene Bungalows sowie Wirtschaftsgebäude, wovon eines davon in Brand geriet und bis auf das Fundament niederbrannte. Das Feuer griff auf einige umliegende Bäume und den angrenzenden Waldboden über und konnte durch die insgesamt drei Feuerwehren mit bis zu 50 Kameraden gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den Kriminaldauerdienst und den Brandursachenermittler wurden umfangreiche Ermittlungen durchgeführt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Aufmerksame Zeugen beobachteten, wie sich zwei Personen vom Tatort entfernen. Durch eine sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung gelang es den eingesetzten Beamten zwei 15-jährige Tatverdächtige am Bahnhof Ückeritz zu stellen. Nach erfolgter Spurensicherung wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich.