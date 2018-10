Tutow: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

05. Oktober 2018, 13:33 Uhr

Ein acht Jahre alter Junge ist am Donnerstag , den 04.10.2018 gegen 17 Uhr, in Tutow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bei einem Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat das Kind das Haus verlassen, ist mit seinem Fahrrad auf die Straße gefahren und hat sich in den fließenden Verkehr begeben, ohne dabei den 53-jährigen Nissan-Fahrer zu beachten. Der Junge kam vorsorglich in das Klinikum Demmin. Dieses konnte er aber bereits wieder verlassen. Der Sachschaden beträgt etwa 1050 Euro.