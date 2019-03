Trunkenheitsfahrt bei Rövershagen

von svz.de

16. März 2019, 10:04 Uhr

Verkehrsteilnehmer meldeten über den Notruf der Polizei am 16.03.2019 gegen 05:00 Uhr einen dunklen und unbeleuchteten PKW auf der B 105 in der Ortslage Rövershagen. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort einen 57-Jährigen aus dem Landkreis Rostock fest. Dieser war mit seinem Fahrzeug in den mit Wasser gefüllten Straßengraben gefahren. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem unterkühlten und durchnässten Mann einen Wert von über drei Promille.

Der Führerschein des Mannes konnte nicht sichergestellt werden, denn bereits am Vortag war der Mann aufgefallen. Bereits dort wurde nach einem vorläufigen Atemalkoholtest von über 2,7 Promille der Führerschein eingezogen. Es wurden Strafanzeigen gestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.