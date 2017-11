Wismar : Trickbetrug vereitelt

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

von svz.de

erstellt am 08.Nov.2017 | 15:43 Uhr

Eine Bankangestellte von einem Wismarer Geldinstitut meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei in Wismar, heißt es von Polizeisprecher Axel Köppen. Sie äußerte den Verdacht eines Trickbetruges zum Nachteil einer 78-jährigen Kundin. Als die Beamten im Anschluss den Ort des Geschehens aufsuchten, erklärte ihnen die Seniorin, dass sie am Vormittag von einem Mitarbeiter einer Lottogesellschaft angerufen wurde. Dieser, so die Frau, habe von ihr die Überweisung der Summe von 1620 Euro für einen in der Vergangenheit abgeschlossenen „Lottovertrag“ gefordert. Für den Fall der Nichtzahlung setzte der Anrufer die Frau massiv unter Duck und drohte mit Kontosperrung, Pfändung und der Einbehaltung ihrer Rente. Der Betrüger diktierte ihr eine Kontonummer und forderte die Frau auf, sich umgehend zu ihrer Bank zu begeben. Obwohl die Frau starke Zweifel an der Richtigkeit der Forderung hegte, denn sie hatte niemals einen solchen Vertrag abgeschlossen, machte sie sich auf den Weg. „Glücklicherweise geriet die Rentnerin dort an eine aufmerksame Bankangestellte, die den Schwindel erkannte und die Polizei informierte“, so Axel Köppen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut eindringlich: Die Maschen der Trickbetrüger sind vielfältig und richten sich oftmals gezielt gegen ältere Menschen. Die Täter „tarnen“ sich, wie in diesem Fall, als Vertragspartner oder zum Beispiel sogar als Polizisten oder Staatsanwälte. Auch Handwerker und Glücksfeen (Stichwort Gewinnspiel) werden von den Tätern gern als „Türöffner“ verwendet. Deshalb wirden die Ordnungsbehörden nicht müde, vor diesem Kriminalitätsfeld zu warnen. „Seien sie kritisch. Holen Sie sich im Zweifel Rat bei Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn oder der Polizei“, mahnt Polizeisprecher Köppen eindringlich.pett