Torgelow: Diebstahl eines PKW Citroen C2

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

30. Juni 2018, 10:06 Uhr

Am 30.06.2018 gegen 00:20 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass unbekannte Täter in der Max-Planck-Straße in 17358 Torgelow einen PKW Citroen C2 entwendet haben. Beobachtet wurde der Vorfall durch einen 64-jährigen Zeugen, welcher sofort die 40-jährige Nutzerin des Fahrzeuges über den Diebstahl informierte. Und diese informierte die Polizei. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen gelben Citroen C2 mit dem amtlichen Kennzeichen VG-BK751. An dem Fahrzeug befindet sich die sehr auffällige Werbung des Autohauses "Klug" aus Torgelow. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges beläuft sich aus ca. 4.000,- EUR.

Zeugen welchen in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973-2200, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.