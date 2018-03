Teterow: Randale auf Bahnhof

von svz.de

01. März 2018, 16:04 Uhr

Nachdem Unbekannte auf dem Bahnhof Teterow randaliert haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie die Bundespolizeiinspektion mitteilt, hat es Sachbeschädigungen an der Bahnhofsuhr und dem Fahrplanaushang gegeben. Festgestellt wurden die Schäden am Mittwochabend. Sowohl die Scheibe der Bahnhofsuhr als auch die Scheiben der Fahrplanvitrine wurden mit Steinen zerstört. Zur Tatzeit und zu den Tätern können bisher keine Angaben gemacht werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Tathergang machen oder konnte verdächtige Personen beobachten? Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter Telefon 0381/2083111 entgegen. Zudem können Hinweise an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.