Thelkow im Landkreis Rostock : Suche nach vermisstem Kind - lebloser Körper geborgen

Bei der Suche nach einem vermissten Jungen in Thelkow bei Tessin haben Taucher den leblosen Körper eines Kindes geborgen. Ob es sich dabei um den vermissten Siebenjährigen handelt, steht noch nicht endgültig fest.

von svz.de

06. August 2018, 11:28 Uhr

Er gehört zu einer Gruppe von insgesamt 44 Kindern, die sich im Rahmen der Feriengestaltung in Thelkow aufhält. Die Gruppe war in einem See in Thelkow baden. Der Siebenjährige verließ zwischenzeitlich das Wasser und wurde anschließend nicht mehr gesehen. Als die eigene Suche ohne Ergebnis blieb, wurde die Polizei informiert.

Es schlossen sich noch in den Abend- und Nachtstunden umfangreiche Suchmaßnahmen u.a. mit Hunden der Polizei, einer Rettungshundestaffel und Polizeihubschrauber an. Die Anwohner des Dorfes wurden aufgefordert, ihr Grundstücke zu überprüfen. Dies führte bislang jedoch nicht zur Auffindung des Jungen.

Die Suche konzentrierte sich am heutigen Vormittag auf den See. Dazu wurde eine Tauchergruppe der Bereitschaftspolizei angefordert. Von wo die Kinder der Feriengruppe stammen, blieb zunächst unklar.