Streit wegen einer Flasche Likör eskaliert in Greifswald

von svz.de

11. Oktober 2018, 07:16 Uhr

Wegen einer Flasche Likör ist es am Mittwoch gegen 23 Uhr in Greifswald im Museumshafen bei den Ryck-Terrassen ein Streit zwischen Zuwanderern ausgebrochen,m teilt die Polizei mit. Eine größere Personengruppe aus Deutschen, Syrern und einem Afghanen verweilte an den Terrassen. Bei dieser Gruppe hielt sich auch der 27-jährige tatverdächtige Afghane auf. Zwischen diesem und den anderen Personen kam es nun zu einem verbalen Streit wegen einer Flasche Likör. Der Streit eskalierte und der Tatverdächtige nahm sein Taschenmesser und versuchte einen 19-jährigen Syrer damit anzugreifen und zu verletzen.

Der Geschädigt konnte den Messerangriff abwehren, erlitt aber eine Schnittverletzung an seiner Hand und eine leichte Schürfwunde am Hals. Der Tatverdächtige bewaffnete sich nun mit einer leeren Bierflasche, schlug den Flaschenboden ab und wollte damit nun die gesamte Personengruppe angreifen. Dabei verletzte sich der Tatverdächtige selbst an seiner Wange.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Angreifer überwältigen und in Gewahrsam nehmen. Der Tatverdächtige war alkoholisiert und hatte Drogen konsumiert. Die leichten Verletzungen bei den Beteiligten wurden durch die Rettungssanitäter vor Ort versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.