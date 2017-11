Rostock : Straßenbahn prallt gegen Kleinwagen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

von Iris Leithold

erstellt am 14.Nov.2017 | 12:42 Uhr

Beim Zusammenstoß einer voll besetzten Straßenbahn mit einem Kleinwagen sind in Rostock vier Menschen verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Die 26 Jahre alte Fahrerin des Autos wollte nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen an einer Grundstückseinfahrt über die Straßenbahnschienen nach rechts abbiegen. Dabei sei der Wagen mit der Straßenbahn kollidiert. Der Pkw drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse und kam quer auf den Schienen zum Stehen. Die Frau, ihr 29 Jahre alter Beifahrer und ihr zwei Jahre alter Sohn auf der Rückbank wurden leicht verletzt. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Die Fahrgäste der voll besetzten Straßenbahn kamen mit dem Schrecken davon. An Auto und Straßenbahn entstand zusammen mehr als 20 000 Euro Schaden.