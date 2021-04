Strasburg: Versuchte Brandstiftung mit Molotowcocktail

Nach zwei Brandstiftungen an Autos in Strasburg (Uckermark) im Landkreis Vorpommern-Greifswald fahndet die Polizei nach den Tätern. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde ein Auto am frühen Morgen mit einem Brandsatz angesteckt. Obwohl zwei Feuerwehren schnell zum Löschen da waren, wurde der Wagen komplett zerstört. Im zweiten Fall hatten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.