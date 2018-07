Stralsund: Rettungskräfte bestohlen - Polizei stellt Diebesgut sicher

von svz.de

06. Juli 2018, 15:27 Uhr

Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Radfahrers hat die Polizei in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Donnerstagabend Marihuana und Diebesgut sichergestellt. Es handelte sich nach Angaben der Beamten um medizinische Sets, die in Zusammenhang mit einem Diebstahl vor rund zwei Wochen stehen. Damals hatten Jugendliche einen Notfallrucksack mit verschreibungspflichtigen Medikamenten von Rettungskräften gestohlen.