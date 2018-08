Stralsund: Kaufhausdieb festgenommen

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

16. August 2018, 09:56 Uhr

Am 15.08.2018 gegen 14:15 Uhr wurde in Stralsund im "Strelapark" ein Ladendieb gestellt. Mit Hilfe des örtlich eingesetzten Sicherheitsdienstes konnte der Mann überführt und durch Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Stralsund festgenommen werden. Seine erlangten Güter, aus den Bereichen Spielwaren und Kleintierbedarf, konnten in seinen Taschen sowie seinem Fahrzeug aufgefunden und den betroffenen Kaufhäusern zurück gegeben werden.

Die Waren hatten einen Wert von circa 130 Euro. Da der 40-jährige Mann aus Polen schon mehrmals wegen ähnlich gelagerter Delikte auffällig geworden ist, wird er am 16.08.2018 dem Haftrichter vorgeführt.