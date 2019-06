Stralsund: Frau mit Kleinkind sexuell belästigt - Verdächtiger festgesetzt

von svz.de

11. Juni 2019, 21:10 Uhr

Eine 19-Jährige ist am Pfingstsonntag am späten Abend in Stralsund Opfer eines mutmaßlichen Sexualdelikts geworden.

Die Frau war gegen 22:40 Uhr auf dem Gehweg Frankenwall mit ihrem Kleinkind unterwegs, welches sie im Kinderwagen schob. Plötzlich wurde sie von einem alkoholisierten Mann in englischer Sprache angesprochen.

Zunächst habe er ihr Komplimente zum hübschen Kind gemacht, dann seien sexuelle Avancen an sie gefolgt. Nachdem sie ihm zu verstehen gegeben habe, dass sie nicht interessiert sei, habe ihr der Tatverdächtige ins Gesicht gefasst und versucht, sie in die Grünanlage zu ziehen.

Die Frau wehrte sich heftig körperlich und durch Schreien. Er ließ daraufhin von ihr ab und flüchtete.

Im Bereich Otto-Voge-Straße / Frankendamm haben die verständigten Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund aufgrund der guten Personenbeschreibung den Tatverdächtigen festgestellt.

Der 25-Jährige Rumäne wurde erkennungsdienstlich behandelt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Stralsund lagen keine Haftgründe vor. Er wurde daraufhin aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Tatverdächtige hatte einen Atemalkoholwert von 1,66 Promille.

Das Opfer wurde durch den Übergriff leicht im Gesicht verletzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.