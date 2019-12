Stralsund: Erneute Sachbeschädigung am Dienstgebäude der Polizeiinspektion

von svz.de

31. Dezember 2019, 11:16 Uhr

Im Zeitraum vom 29.12.2019 zum 30.12.2019 wurde das Dienstgebäude der Polizeiinspektion Stralsund erneut mit einem Graffiti beschmiert. Die unbekannte Täter wurde die Außenfassade mit schwarzer Farbe beschmiert. Bereits am 21.12.2019 war es zu einem ähnlichen Sachverhalt gekommen. Auch in diesem Fall hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung. Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihautrevier Stralsund unter 03831/28900, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.