Sternberg: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

von svz.de

05. November 2018, 11:52 Uhr

Nach einem Einbruch in ein im Umbau befindliches Wohnhaus in der Nacht zum Sonnabend in Borkow bittet die Polizei nun um Hinweise zu diesem Vorfall. Unbekannte waren gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und haben daraus zahlreiches Werkzeug, Geräte und Armaturen gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden wird nach einer ersten Schätzung auf ca. 30.000 Euro beziffert. Unter anderem entwendeten die Täter die komplette Heizungsanlage des Hauses, die in den nächsten Tagen installiert werden sollte. Auch mehrere Heizkörper, verschiedenes Elektrowerkzeug sowie Bad- Armaturen nahmen die Diebe mit. Die Polizei geht von einer gezielten Tat aus.. Offensichtlich haben die Einbrecher das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Unterdessen wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.