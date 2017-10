Sternberg: Parkendes Auto beschädigt

von svz.de

erstellt am 16.Okt.2017 | 11:08 Uhr

In Sternberg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag ein parkendes Auto beschädigt. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Bei dem betreffenden Ford Mondeo, der in der Tatnacht auf dem Parkplatz an der Sporthalle des Gymnasiums abgestellt war, schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe ein. Anschließend gelangten sie ins Fahrzeug und entriegelten die Motorhaube. Das Motivs er Tat ist noch unklar, da weder aus dem Auto etwas fehlt noch versucht wurde, es zu stehlen. Die Kriminalpolizei sicherte anschließend Spuren am Tatort. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.