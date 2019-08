Sommersdorf: Diebstahl eines Motorboots

von svz.de

12. August 2019, 18:07 Uhr

In der Zeit vom 08.08.2019 2 Uhr bis 09.08.2019 19.25 Uhr kam es im Hafen in Sommersdorf zum Diebstahl eines Motorboots.

Das entwendete Motorboot vom Typ Ibis 2 samt Bootsmotor der Marke Yamaha (15 PS) wurde von dem Geschädigten am Bootssteg im Hafen der Ortschaft Sommersdorf am Kummerower See festgemacht und gesichert. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter wasserseitig in den Hafen und entwendeten das Motorboot. Hierzu entfernten die Täter ein angebrachtes Schloss gewaltsam. Anschließend gelangten sie mit dem Boot über den See aus dem Hafenbereich in unbekannte Richtung.

Das weiß-blaue Motorboot besitzt als besonderes Merkmal eine vom Geschädigten eingezogene Trennwand an der Frontscheibe. Der Stehlschaden beträgt etwa 2500 Euro. Die Kriminalpolizei in Demmin hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998 -254 224.