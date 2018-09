Sievershagen: Beschädigte Gasleitung löst Einsatz aus

von Polizeipräsidium Rostock

08. September 2018, 10:16 Uhr

Am Freitag, dem 07.09.2018, kam es in Sievershagen im Landkreis Rostock zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 18:00 Uhr erfolgte aufgrund einer beschädigten Gasleitung in einem Einfamilienhaus die Räumung von drei benachbarten Wohnhäusern.

Der Gefahrenort wurde zudem vorsorglich weiträumig abgesperrt. In dem betroffenen Wohnhaus wurde der 47-Jährige Anwohner mit einer leichten Gasintoxikation angetroffen und anschließend ins Krankenhaus verbracht.

Durch die Feuerwehr wurde der beschädigte Gashahn abgedreht und das Wohnhaus durchlüftet. Nach einer Messung der Gaskonzentration durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass zu keiner Zeit die Gefahr einer Gasexplosion bestand