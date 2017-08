Selbstmord und Selbstmordversuch in zwei Gefängnissen im Nordosten

In der Justizvollzugsanstalt Waldeck ist am vergangenen Dienstagabend ein 29-jähriger Untersuchungsgefangener tot gefunden worden. Wie das Justizministerium am Donnerstag in Schwerin berichtete, hatte er sich erhängt. Kurz zuvor war in der JVA Bützow ein Selbstmordversuch verhindert worden. Dort habe ein Strafgefangener versucht, sich zu strangulieren. Es sei jedoch gelungen, den 34 Jahre alten Mann wiederzubeleben und auf eine Intensivstation zu verlegen. Wie das Ministerium mitteilte, waren beide Männer erst seit zwei Tagen in den Gefängnissen. Hinweise auf Selbstmordabsichten habe es nicht gegeben. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

von svz.de

erstellt am 03.Aug.2017 | 15:11 Uhr