Schwerin-Warnitz: Einbruch in zwei Fahrzeuge

von svz.de

26. August 2020, 12:08 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr in der Ortslage Warnitz in zwei Fahrzeuge ein und entwendeten diverse Autoteile. Derzeit wird von einem Zusammenhang zwischen beiden Taten ausgegangen.

Die beiden parkenden PKW der Marken BMW und Volvo wurden gewaltsam geöffnet. Nachdem der oder die unbekannten Täter die Fahrzeuge durchwühlten, wurden Scheinwerfer und ein Lenkrad demontiert. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3000,- EUR.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Rufnummer 0385/5180-2224 zu melden.