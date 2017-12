Schwerin: Vermisste Person tot aufgefunden

von svz.de

erstellt am 27.Dez.2017 | 14:57 Uhr

Ein seit Heiligabend vermisster Patient aus den Helios Kliniken in Schwerin ist tot. Spaziergänger hätten die Leiche des 54-Jährigen am Montag in einer Bootshausanlage unweit des Klinikums gefunden, teilte die Polizei am Mittwoch in Schwerin mit.

Eine großangelegte Suchaktion von Polizei und Pflegern war zuvor erfolglos geblieben. Zur Todesursache konnte die Behörde noch keine konkreten Angaben machen, doch deute vieles auf einen Unglücksfall.

Warum der aus Schwerin stammende Mann das Krankenhaus verlassen hatte, blieb unklar.