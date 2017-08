Schwerin: Täter haben es wiederholt auf Pkw Audi abgesehen

In der vergangenen Nacht entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Pkw Audi. Beide Fahrzeuge wurden in Neumühle, in der Straße "Mühlenscharrn" geparkt. Dabei handelt es sich um einen Audi A5 Coupe, braun/schwarz, amtl. KZ. SN-AA 769 und ein Audi A4 Avant, dunkelblau-metallic, amtl.KZ. SN-XY 367. Der Stehlschaden beträgt insgesamt ca. 53.000 Euro. Wie bereits vermeldet, wurden in der Nacht vom 02.08. zum 03.08. ebenfalls im Bereich Neumühle zwei Pkw Audi entwendet. Die Polizei führte in beiden Fällen eine sofortige Nahbereichsfahndung durch, diese blieb allerdings ohne Erfolg. Die entwendeten Fahrzeuge wurden bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben.

von ots

erstellt am 14.Aug.2017 | 13:35 Uhr