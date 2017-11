Schwerin/Sternberg: Abhebungen und Einkäufe mit gestohlener Geldkarte

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

10.Nov.2017

Die Kriminalpolizei sucht nach Dieben, die am 4. Oktober in Sternberg in einem Geschäft eine Brieftasche samt Geldkarte gestohlen und wenig später gleich an zwei Geldautomaten in der Stadt Bargeld abhoben hatten. Kurz darauf hatten ebenfalls unbekannte Täter diese Geldkarte in Schwerin, Wittenburg und Zarrentin zum Einkaufen benutzt und weiteres Bargeld damit abgehoben.

Dem Besitzer der Geldkarte entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Eine Überwachungskamera aus einem Geschäft in Schwerin hat Fotos von zwei mutmaßlichen Betrügern gemacht. Mit Hilfe dieser Aufnahmen werden nun Zugen gesucht, die Angaben zu den beiden abgebildeten Personen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg unter Telefon 03847/43270 entgegen.