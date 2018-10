Schwerin: Sexuelle Belästigung einer 12-Jährigen

von svz.de

25. Oktober 2018, 19:15 Uhr

Am 24.10.2018 kam es gegen 14:40 Uhr im Bereich des Schweriner Demmlerplatzes zu einer sexuellen Belästigung eines Kindes. Die Geschädigte gab an, gegen 14:40 Uhr im Bereich des Demmlerplatzes von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und an den Schultern und Armen berührt worden zu sein. Durch einen Fußtritt in die Weichteile des Tatverdächtigen konnte sich die Geschädigte weiteren Annäherungsversuchen erwehren und fliehen.

Nach Angaben der Geschädigten hatte diese den Eindruck, dass ihr der Tatverdächtige bereits seit einiger Zeit folgte. Die Geschädigte ging ab 14:25 Uhr folgende Wegstrecke: Schäferstraße - Eisenbahnstraße - Wallstraße - Fritz-Reuter-Straße - Von-Thünen-Straße - Voßstraße - Wittenburger Straße - Rudolf-Breitscheid-Straße - DemmlerplatzVon der Wallstraße bis zur Einmündung Wittenburger Straße/ Rudolf-Breitscheid-Straße befand sich die Geschädigte in Begleitung einer weiteren weiblichen Person.

Die Geschädigte beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt:

- männlich

- ca. 23 Jahre alt

- Größe: 1,70 m

- nordafrikanische, arabische Herkunft

- kräftig, stark, muskulös

- Bekleidung:

o Schwarze Jacke

o Darunter Schwarzer Kapuzenpullover, Kapuze halb aufgesetzt

o Schwarze Hose

o schwarze Schuhe

o Tuch über dem Mund und die Nasenspitze

- Haare mit Haargel gestylt

- Schwarze Sporttasche mit Streifen

Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Maßnahmen konnte der Tatverdächtige bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat sich im besagten Zeitraum in den genannten Bereichen aufgehalten und kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 - 5180 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.