Schwerin: Mann sticht Gartenbesitzer in Laube nieder

von svz.de

14. August 2018, 11:00 Uhr

Ein 49-Jähriger sitzt nach einer Messerattacke in einer Schweriner Gartenlaube in Untersuchungshaft. Er soll dreimal auf den Besitzer der Laube eingestochen haben, um ihn zu töten, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 58-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Behörde zufolge tranken beide Männer am Sonntag in dem Gartenhäuschen Alkohol, gerieten dabei in Streit. Der Ältere sei durch gezielt gegen den Oberkörper geführte Messerstiche am Zwerchfell und an der Leber verletzt worden und habe viel Blut verloren. Er sei noch am Tattag notoperiert worden. Mittlerweile sei er außer Lebensgefahr.

Das Amtsgericht Schwerin erließ wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Auf Totschlag steht laut Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. Der Versuch könne milder geahndet werden.