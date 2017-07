Schwerin: Mann kommt Frau zu Hilfe und wird von Jugendlichen angegriffen

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Schwerin von mehreren Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Der Mann eilte nach eigenen Angaben einer jungen Frau zu Hilfe, die von den Jugendlichen bedrängt worden war, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er attackiert worden. Der Mann wurde am Bein verletzt und vor Ort behandelt. Die Täter und die Frau hatten den Tatort verlassen, bevor die Beamten eintrafen. Die Polizei suchte nach den Tätern und bat um Hinweise von Zeugen.

von svz.de

erstellt am 16.Jul.2017 | 10:14 Uhr