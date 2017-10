Schwerin: Mann geschlagen

von svz.de

erstellt am 22.Okt.2017 | 10:08 Uhr

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es in der Nacht auf Sonntag in Schwerin gekommen

Im Bereich der Haltestelle "Gartenstadt" kam es gegen 21.20 Uhr zwischen einem 30-jährigen Schweriner und vier unbekannten Personen zu einer Auseinandersetzung. In deren Verlauf sollen die vier Tatverdächtigen auf den Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben. Der alkoholisierte Geschädigte konnte nach einer medizinischen Behandlung im Klinikum wieder entlassen werden. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Beteiligten dauern an. Mögliche Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385-20700 oder jede andere Polizeidienststelle.