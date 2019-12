von ots

30. Dezember 2019, 10:08 Uhr

Am Samstagmorgen fanden Passanten am Waldrand in der Ziolkowskistraße den leblosen Körper einer Frau. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod einer 69-jährigen Anwohnerin feststellen.

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.