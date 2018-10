Schwerin: Jugendliche berauben Seniorin

von svz.de

18. Oktober 2018, 07:32 Uhr

Am Mittwochabend gegen 21:35 Uhr wurde die Polizei über den Notruf der Raub einer Handtasche in der Gadebuscher Straße in Schwerin informiert.

Eine 75-jährige Frau war nach dem Verlassen eines Busses an der Haltestelle Ratzeburger Straße durch die späteren Täter verfolgt worden. Im Bereich der Gadebuscher Straße wurde ihr plötzlich von hinten ihre Handtasche entrissen. Auf Grund der Wucht des Angriffs ging die Frau zu Boden, blieb aber unverletzt und machte durch laute Hilferufe mehrere Zeugen auf sich und zwei flüchtende Täter aufmerksam.

Die beiden Flüchtigen konnten kurz darauf mit Hilfe der vorliegenden Personenbeschreibungen weiterer Zeugenhinweise durch Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Schwerin gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei den Beiden handelt es sich um einen 16- und einen 17-jährigen Jugendlichen aus Schwerin. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte auch die gestohlene Handtasche und die enthaltenen Gegenstände aufgefunden werden.

Gegen die beiden Jugendlichen wird nun zum Verdacht des Raubes ermittelt.