von svz.de

28. März 2018, 08:44 Uhr

Die 80-jährige vermisste Frau aus Schwerin ist wohlauf. Sie hatte sich selbständig in den heutigen Morgenstunden in eine Pflegeeinrichtung in Schwerin begeben. Durch das Personal wurde sie erkannt und Angehörige verständigt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.